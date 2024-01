Praktikum beim Fernsehsender KIKA Zurück in die Kindheit

Für zwei „KiKA Live“-Folgen bin ich nach Berlin und Mainz gefahren. Die Dienstreisen waren unangefochten die Höhepunkte meines Praktikums. In einer der krassesten Kletterhallen Deutschlands hing ich wie ein Gecko an der Wand, um die besten Bilder für Instagram aufzunehmen. Danach durfte ich sogar selbst den „Turm des Grauens“ – ein Sprung aus acht Metern Höhe in einen Boxsack – und die „Free Fall Rutsche“ ausprobieren. Ein bisschen wie „Karin in Action“ damals. Beim Dreh in einem Kino hat meine Hand als Double in die Nachos gegriffen. Eine Woche später habe ich meinem Papa geschrieben: „MEINE HAND IST IM FERNSEHEN“.