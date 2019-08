Junger Geistlicher : Der neue Kaplan für Geldern

Kaplan Jan Aleff von St. Maria Magdalena. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Jan Aleff tritt am Mittwoch seinen Dienst an. Er war erst Lehrer. Sein Blick auf die Kirche der Zukunft ist optimistisch.

Von Bianca Mokwa

Kein Kneipengespräch ohne diese Frage: Warum bist du Priester geworden? Je später der Abend, desto näher rückt die Frage nach dem Zölibat. „Keine Party kommt ohne diese Frage aus“, sagt Jan Aleff, der dann auch derjenige ist, der Antworten gibt. Ja, Priestersein, das ist ein Gesamtpaket, Zölibat inklusive, und er hat sich bewusst dafür entschieden.

Diese Berufsentscheidung sieht er auch als Türöffner. Denn schnell rutschen die Fragen vom Oberflächlichen in die Tiefe. Da geht es dann plötzlich um den Sinn des Lebens. Wie geht das: gute Entscheidungen zu treffen? Und wohin man seinen Anker im Leben auswirft. Dann kann Aleff alle seine Asse aus dem Ärmel ziehen. Er hat alles auf eine Karte gesetzt: Gott. Sein Ankerplatz ist die Gemeinde, aktuell die katholische Kirchengemeinde in Geldern. Es ist seine erste Kaplansstelle.

Info Die ersten Gottesdienste von Jan Aleff Beginn Der erste offizielle Dienst von Gelderns Kaplan fällt mit dem ersten Schultag nach den Sommerferien zusammen. Am Donnerstag, 29. August, hält Jan Aleff seine erste Messe im Adelheid-Haus Geldern um 9.45 Uhr. Wochenende Am Wochenende hält Kaplan Jan Aleff seine erste Predigt in Geldern am Samstagabend um 17 Uhr in St. Maria Magdalena.

Im Juni ließ er sich mit 37 Jahren zum Priester weihen. Mittlerweile hatte er Geburtstag und ist 38 Jahre alt. Er ist ausgebildeter Lehrer für Deutsch und Erdkunde. „Mir wurden gute Stellen angeboten“, sagt er angesichts des Lehrermangels. Aber da war noch das, was andere zu ihm sagten. Er sei ein guter Geheimnisträger, ein guter Ratgeber. Er hat viel ehrenamtlich in der Kirche gemacht. „Bis ich 28 wurde, konnte ich das weglächeln“, sagt Jan Aleff. Kurz vor dem Referendariat war da diese eine Woche in Taizé und sein persönlicher Deal: Sollte auch nach dem Referendariat der Ruf für ein geistliches Leben für ihn hörbar sein, dann würde er „das Priester-Ding“ probieren. Erst wollte er aber eine Sache zu Ende bringen. Hat er. Der Ruf blieb. Als er bei der Ferienfreizeit auf Ameland seinen beiden Brüdern davon erzählte, freuten sie sich.

Nun ist er Priester. Geldern ist seine erste offizielle Stelle. Und auch wenn er noch jung im „Berufsleben“ ist, lässt ihn nicht kalt, was gerade seinem Arbeitgeber, der katholischen Kirche, vorgeworfen wird. Das Thema Missbrauch berührt ihn auf besondere Weise. „Seit acht Jahren beschäftige ich mich im Verband Katholische junge Gemeinde mit Missbrauchsprävention. Therapeuten haben sehr tiefe Einblicke gegeben in die Schrecknisse“, sagt er. Er kann den Zorn der Menschen auf die katholische Kirche verstehen, den Ruf nach schonungsloser Aufklärung. „Ich spüre den Zorn ja selber“, sagt er. Es tröstet ihn, dass 55.000 Ehrenamtler im Bistum Münster geschult werden, jeder, der mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. „Die Sensibilisierung sorgt für ein Klima, dass es Tätern schwerer macht“, lautet seine Hoffnung.

Noch etwas erlebt er aktuell sehr stark. Er spricht von einer Traurigkeit der Menschen über die vergehende Form der Volkskirche. „Die Form, wie wir sie noch kennen, ein Pfarrer für 3000 Katholiken“, werde es nicht mehr geben. Heute kümmern sich riesige Teams um immer größere, fusionierte Gemeinden. Es gebe die Gefahr, dass man den Pfarrer, der da predigt, nicht mehr persönlich kennt.

Priestermangel ist das Stichwort. Der junge Priester sieht aber in all dem auch eine Chance. „Woran ich Spaß habe ist die Idee, dass treue Christen sich einfach treffen, die Bibel aufschlagen und gemeinsam lesen und beginnen Fragen zu stellen. Das ist urchristliches Glaubensleben.“ Die Kirche vor Ort in ein paar Jahren? „Wir werden vielfältiger werden“, lautet die Antwort des 38-Jährigen. Dieser Optimismus passt zu seinem Primizspruch. Er zitiert aus dem Philipperbrief: „Freuet auch alle Tage im Herrn, und noch einmal sage ich: Freuet Euch!“