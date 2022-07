Kirchliches Leben : Aengenesch bedankt sich bei Jakob Janßen

Aengenesch In einer würdevoll gestalteten Feier wurde Jakob Janßen nach 53 Jahren als Organist und nach 41 Jahren als Leiter des Kirchenchors „Cäcilia“ verabschiedet.

In seiner Predigt hob Pfarrer Arndt Thielen den tiefen Glauben Jakob Janßens hervor, der sich vom Evangelium anrühren lässt und dies in seinem Dienst an der Orgel auch musikalisch ausdrückt. Als Chorleiter und Organist habe er in den vielen Jahren unzählige Stunden in der Vorbereitung, an der Orgel und am Dirigentenpult verbracht, speziell auch an den Sonn- und Feiertagen. Dafür bedankte sich Pfarrer Thielen bei Janßens Ehefrau Maria, die ihrem Mann den Rücken freigehalten und ihn in seinem Dienst unterstützt habe. In dem anschließenden feierlichen Verabschiedungsakt skizzierte der Vorsitzende des Kirchenchors, Paul Holtermann, das musikalische Wirken Jakob Janßens in Aengenesch. Als Anerkennung für seine überragenden Verdienste im Bereich Kirchenmusik wurde Janßen die Allgemeine Cäcilienverband-Regensburg-Verdienstnadel überreicht. Im Jahr 2021 wurde nur sechs Personen in Deutschland diese Anerkennung zuteil. Der sichtlich gerührte Chorleiter seinerseits bedankte sich bei seinen Sangesbrüdern, bei der Pfarrgemeinde und bei allen Verantwortlichen in der gesamten Dorfgemeinschaft für die Unterstützung und das lebendige Gestalten aller Feste und Feiern.