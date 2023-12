Jahresrückblick 2023 Das Jahr im Gelderland in 15 Geschichten

Wie gut, dass die Großmutter immer so aufmerksam die Zeitung liest. Dort wurde sie stutzig, als sie den „Fahndungsaufruf“ der Polizei sah. Die Beamten suchten Lea, die vor zwölf Jahren bei einem Besuch in der Polizeiwache Geldern einen Zettel mit einer klaren Botschaft hinterlassen hatte: „Ich möchte speter wenn ich groß binn Polizistin werden.“ Das ist doch meine Enkelin, dachte sich die Großmutter und rief direkt an: „Lea, weißt du eigentlich, dass du polizeilich gesucht wirst?“ Also nahm Lea Kontakt zur Polizei und der Sprecherin der Kreispolizei, Manuela Schmickler, auf. Die war nämlich damals mit in die Organisation des Tags der offenen Tür in Geldern einbezogen gewesen und hatte den netten Zettel aufbewahrt. Ende des Jahres 2022 war er ihr wieder in die Hände gefallen. Das brachte die Idee von der Suche nach Lea ins Rollen. Denn die Polizeisprecherin hatte im Kopf kurz durchgerechnet: Lea müsste heute so alt sein, dass es bei ihr mit dem Beruf ernst wird. Und tatsächlich: Der Wunsch von Lea, Polizistin zu werden, ist immer noch da. Die heute 19-Jährige überlegt, sich bei der Polizei zu bewerben. Das wäre ein Happy End einer besonderen Suche.