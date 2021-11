Jahreshauptversammlung des Fördervereins : Neue Schindeln für Steprather Mühle

Walbeck Der Vorstand des Fördervereins hat einen Film in Auftrag gegeben, der eine virtuelle Führung mit einem Müller durch das Denkmal zeigt.

Nach mehr als zwei Jahren konnte endlich wieder die Jahreshauptversammlung des Mühlenvereins abgehalten werden. Viel ist passiert seit dem letzten Treffen. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Mühle und das angeschlossene Café 2020 geschlossen bleiben mussten. 2021 konnte erst am Pfingstsamstag wieder geöffnet werden. Der sonst bei Besuchern so beliebte Mühlentag fiel in beiden Jahren aus.

Das alles hatte natürlich Auswirkungen auf die finanzielle Lage des Vereins, berichtete der Vorsitzende Ludger Kersten. In beiden Jahren konnten kaum Überschüsse zum Erhalt der Mühle erwirtschaftet werden. Dank der Mitgliedsbeiträge wurde zumindest der größte Teil der Fixkosten abgedeckt. Die Instandsetzungsarbeiten mussten dennoch ausgeführt werden, da die Maßnahmen dringend erforderlich waren. So bekam die Mühlenkappe in diesem Jahr neue Schindeln. Das Land NRW hat sich zur Hälfte an den Kosten beteiligt. Die „sehr gute Zusammenarbeit“ mit den zuständigen Mitarbeitern der Behörde hob der Vorsitzende hervor.