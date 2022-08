Brauchtum : GKG „Narrenschiff“ ehrt verdiente Mitglieder

Straelen Das Dreigestirn und die Prinzengarde werden nicht mehr für eine vierte Session zur Verfügung stehen. Die Entscheidung sei allen schwer gefallen, heißt es.

Zur Jahreshauptversammlung der Großen Karnevalsgesellschaft (GKG) „Narrenschiff“ Straelen begrüßte Präsident Hanjo Erkens mehr als 80 Mitglieder im „Straelener Hof“. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder präsentierte Schriftführer Stefan Terheggen einen wegen der Corona-Pandemie recht kurzen Jahresbericht der vergangenen Session. Die Ausführungen wurden durch Kassierer Stefan Weirich mit dem Kassenbericht ergänzt. Die Mitglieder gewährten dem Vorstand die volle Entlastung.

Im Laufe der Versammlung erklärte Prinz Schrödel I. sichtlich bewegt, dass das Dreigestirn und die Prinzengarde nicht für eine vierte Session zur Verfügung stehen. Nach intensivem Meinungsaustausch sei man in Abstimmung mit dem Vorstand zu dieser schweren Entscheidung gekommen. Präsident Erkens bedankte sich bei Prinz Schrödel I, Jungfrau Lombine und Bauer Schurti sowie der Garde für den großartigen Einsatz in den vergangenen drei Jahren und versprach einen würdigen Abschied beim Karnevalserwachen am 18. November.