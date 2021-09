Jahresempfang der Caritas in Geldern : Flammendes Bekenntnis zur Demokratie

Geldern Kurz vor der Bundestagswahl sprach Heribert Prant als Gastredner beim Jahresempfang der Caritasverbände im Kreis Kleve über „Demokratie und bürgerschaftliches Engagement“. Er ist für ein soziales Jahr als Pflichtjahr.

Über 150 Gäste folgten der Einladung der Caritasverbände im Kreis Kleve zum Jahresempfang im Seepark in Geldern. Und waren am Ende begeistert. Begeistert vom Vortrag „Demokratie und bürgerschaftliches Engagement“ des Autors und Journalisten Heribert Prantl, der als Gastredner mit feinen Federstrichen den Zustand der deutschen Gesellschaft skizzierte und ein flammendes Bekenntnis zur Demokratie ablegte.

Zuvor ging Stephan von Salm-Hoogstraeten, Vorstandsmitglied des Caritasverbands Geldern-Kevelaer, in seiner Begrüßung auf die Arbeit der Caritas ein, die auch in Coronazeiten im Dienst für die Menschen – sei es in der Pflege, der Kinderbetreuung oder den Beratungen – aktiv war. „Unsere Beratungsstellen waren immer geöffnet. Gerade als Caritas haben wir Wert darauf gelegt, dass wir ansprechbar waren. Insbesondere für die, die durch Corona einen erhöhten Beratungsbedarf hatten“ so von Salm-Hoogstraeten. Mit Blick auf das Jahresmotto des Deutschen Caritasverbands „#DasMachenWirGemeinsam“ formulierte der Caritasvorstand den Wunsch, gemeinsam durch die weitere Zeit mit und nach Corona zu kommen. Von Salm-Hoogstraeten: „Herausforderungen gibt es dabei genug, die heute und auch in Zukunft eine bedeutende Rolle in unserer Gesellschaft spielen werden. Mit Blick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen sind dies die Themen Pflege, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz.“