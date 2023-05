Erst Ausbildung, dann den Meister gemacht Jahresbester in Orthopädieschuhtechnik

Da Werner an handwerklichen Sachen schon immer sehr interessiert war und in diesem Beruf auch sein Schulpraktikum gemacht hatte, lag es nahe, nach dem Realschulabschluss die Ausbildung im Orthopädieschuhmacherhandwerk zu beginnen. Das war im August 2014. Anfang 2018 schloss er die Lehre ab und wurde bei der Gesellenprüfung bereits 1. Kammer- und 2. Landessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Nachdem er noch ein Jahr als Geselle gearbeitet hatte, fing Felix Werner 2019 mit dem Meister an und absolvierte die Meisterschule über drei Jahre berufsbegleitend.