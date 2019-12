Straelener SPD : SPD Straelen mit Ehrungen vor dem Jubiläumsjahr

Straelen Beim Jahresausklang der SPD Straelen im Saal des Gasthofs „Zum Siegburger“ gab Vorsitzender Joachim Meyer einen Überblick über die umfangreichen politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten des zu Ende gehenden Jahres.

Die Reihe der Veranstaltungen begann im Januar am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus mit einem Stadtrundgang zu den „Stolpersteinen“. Über großen Zuspruch freuten sich die Sozialdemokraten auch beim Rundgang über Ost- und Nordwall, der eine Reihe von Anregungen ergab.

Mit Hans Dietze und Artur Golibrzuch ehrte Meyer zwei Männer, die die Erfolgsgeschichte der vergangenen 50 Jahre mitschrieben. Golibrzuch gehört der Partei seit 1965 an, war viele Jahre Vorstandsmitglied, Vertreter der SPD Straelen in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen und zeitweise Mitglied des Straelener Stadtrats. Dietze war 20 Jahre Vorsitzender des Ortsvereins, gehörte Kreistag und Stadtrat an und war stellvertretender Bürgermeister in der Blumenstadt. Er erhielt viele Ehrungen, darunter den Ehrenring der Stadt Straelen. Dazu konnte Meyer dem Urgestein der Straelener SPD jetzt die Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft überreichen.