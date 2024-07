An Niers und Nebenflüssen Jäger erlegen mehr Nutrias und Bisamratten

Mit der Schwanzprämie beschäftigte die Mitglieder des Wachtendonker Gemeinderates jüngst ein Thema, das sonst eher selten auf der Tagesordnung steht. Seit 2017 zahlt die Gemeinde freiwillig einen Aufschlag für jede auf ihrem Gebiet erlegte Nutria oder Bisamratte (auch Bisam genannt). Zusätzlich zu den zehn Euro Schwanzprämie, die die Wasser- und Bodenverbände einheitlich ausloben, kommt für alle in Wachtendonk erlegten Tiere 20 Prozent obendrauf, sodass Jäger hier zwölf Euro erhalten. Und da die Gemeinde sparen muss, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, auf diese Zulage in Zukunft zu verzichten. 2000 Euro jährlich sollten so weniger ausgegeben werden.