Messerangriff in Kevelaer Ist 35-Jähriger Gefahr für die Allgemeinheit?

Am Dienstag sollte sich eigentlich ein 35-jähriger Mann aus Kevelaer wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Kleve verantworten. Die Staatsanwaltschaft Kleve wirft dem Mann vor, am 17. Februar 2021 in einer Unterkunft in Kevelaer einen anderen Mann zu Boden gedrückt und diesen dann mit einem Messer am Hals verletzt zu haben. Der Beschuldigte soll das Messer dabei mehrfach mit einer Sägebewegung über den Hals des Geschädigten geführt haben.