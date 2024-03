Es galt als Vorzeigeprojekt Issums Wartehäuschen vor dem Rathaus ist verschwunden

Dafür war das Häuschen in der Corona-Zeit vor allem genutzt worden. Zuerst stand es allerdings auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort und zog laut RP-Bericht neugierige Blicke auf sich. Es galt als Vorzeige-Projekt für Dachbegrünung im öffentlichen Raum. Umgesetzt hat das Ganze die Gärtnerei Viehweg aus Sevelen. Spezielle Paletten sorgen dafür, dass sich selbst Trapezblechdächer einfach begrünen lassen, so das lokale Unternehmen. „Die Paletten werden in der Gärtnerei fertig bepflanzt und lassen sich dann wie „grüne Dachziegel“ auflegen, hatte Thomas Viehweg erklärt. Die verschiedenen Pflanzen blühen zu unterschiedlichen Zeiten und bieten Nahrung und Heimat für Bienen, Insekten und Käfer. Gleichzeitig sorgen sie für ein gutes Klima, sie kühlen und binden Feinstaub.