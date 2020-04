Hilfsaktion der Issumer Kita Sonnenstrahl : Näh-Aktion für Behelfs-Masken in Issumer Kita

Die evangelische Kirchengemeinde Issum ruft Menschen, die nähen können, zum Mitmachen auf und bittet um Stoff­spenden, damit Behelfs-Mund-und Nasenmasken angefertigt werden können. Die sollen in der Corona-Zeit getragen werden.

Solche Masken sind zwar nicht mit medizinischen Schutzmasken vergleichbar, sorgen aber dafür, dass beim Husten, Niesen oder Sprechen die Tröpfchen-Verbreitung eingedämmt wird. Und alles, was die Ausbreitung des Coronavirus eindämmt, ist gut. Deswegen werden ab sofort fleißig Mund- und Nasenmasken genäht. „Es gibt ganz viele Mütter, deren Kinder bei uns im Kindergarten sind, die sich schon gemeldet haben“, sagt die evangelische Pfarrerin Yvonne Brück. Es dürfen sich gerne noch mehr an der Aktion beteiligen.

Die Möglichkeiten des Engagements sind vielfältig. Wer beispielsweise fit an der Nähmaschine ist, der kann sich per Mail an issum@ekir.de Schnittmuster für Erwachsenen- und Kindergrößen schicken lassen. Es gibt auch fertig zugeschnittene Stoffe und Gummibänder, die bei der Kindertagesstätte abgeholt werden können. Dann kann man in Ruhe zu Hause nähen. In der Kita Sonnenstrahl sind von 8 bis 12 Uhr Ansprechpartner da. In diesem Zeitraum können die fertigen Masken gebracht werden.