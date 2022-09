Nach Tanzkursus in der Gaststätte Ophey gegründet : „Die Holzhacker“ werden 60 Jahre

Issum Alle vier Wochen wird noch regelmäßig in der Gaststätte „Zur Post“ in Issum gekegelt. Anlässlich des runden Geburtstages ging es auf Tour in das Münsterland.

Aus dem letzten Tanzkursus in der Gaststätte Ophey in Issum heraus gründeten elf Tanzschüler am 4. August 1962 den Kegelklub „Die Holzhacker“. Nach einem etwas unbeständigen Beginn bildete sich eine feste Gemeinschaft, zu dessen Gründungsmitgliedern Heinz van den Brand und Wilfried Schmitt gehören, die dem Klub bis zum heutigen Tag die Treue gehalten, in vielen Bereichen geführt und zusammengehalten haben. Viele der heutigen Mitglieder feierten auch schon 30, 40 und 50-jähriges Jubiläum. Der älteste Kegelbruder, Kurt Pütz, ist im Juni mit 81 Jahren nach fast 35-jähriger Mitgliedschaft verstorben. Am Anfang fand über 30 Jahre lang ein jährliches dreitägiges Buschfest mit Zelt, Lagerfeuer und allen Drum und Dran statt. Danach wurden regelmäßige Kegeltouren innerhalb Deutschlands und nach Mallorca durchgeführt. Ende 2020 legten die Mitbegründer Wilfried Schmitt und Heinz van den Brand ihre Ämter nieder und übergaben die Führung des Klubs an den Kassenwart Jürgen Arns und den Schriftführer Roland Verlinden. Die Fahrt zum 60-jährigen Bestehen führte in das Hotel Clemens-August nach Davensberg. Neben einer Fahrt mit dem Clemens-Ausgust-Express durch das schöne Münsterland fand ein Königsschießen auf dem Hotel-eigenen Schießstand statt. Die Kegelbrüder erwiesen sich als gute Schützen, da sie auch fast alle Mitglieder der Schießgruppe der St.-Nicolai-Bruderschaft sind. Schützenkönig wurde Jürgen Arns. Am Abend fand ein gemütlicher Ausklang mit den Frauen im Vereinslokal statt mit Ehrungen für verdiente Mitglieder. Zum Abschluss stifteten Heinz van den Brand und Wilfried Schmitt einen neuen Wanderpokal in der Hoffnung, dass der Klub noch viele schöne Jahre erleben möge. Alle vier Wochen wird weiterhin in der Gaststätte „Zur Post“ in Issum gekegelt.