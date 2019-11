Große Veranstaltung in Issum : Markt im Zeichen der Nächstenliebe

Auch die Kinder waren vom Hubertusmarkt ganz begeistert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Issum Viele Stände in Issum präsentierten beim Hubertusmarkt ihre Waren im Dorfzentrum. „Spendenliga“ und „Wünschdirwas“ sammelten Gelder für bedürftige und kranke Kinder.

Die sich nähernde voradventliche Zeit lässt bei vielen Menschen langsam aber sicher wieder die Besinnlichkeit und Nächstenliebe einkehren. Letzteres Stichwort wurde an einigen Ständen hochgehalten. Unter anderem am Stand der „Spendenliga“. Zwei BVB-Fanclubs (Niederrhein Borussen und Pöhler Niederrhein) haben sich zusammengetan, um an der Aktion „Christkind aktiv“ teilzunehmen, die bedürftigen Menschen zu Weihnachten mit Geschenken eine Freude macht. Ein Banner mit dem Slogan „Fußballfans vom Niederrhein. Wenn die wichtigste Nebensache hilft zu helfen“ lockte viele Interessierte an.

Lose konnte man für einen Euro erwerben. Bernd Olbricht, Vorsitzender der Niederrhein Borussen, erzählte von der Unterstützung der lokalen Unternehmen. „Wir wurden zum Beispiel mit Gutscheinen von ortsansässigen Friseuren unterstützt. Auch der Zoo Duisburg hat Eintrittskarten gespendet“, berichtete der Initiator der „Spendenliga“. Überregional war es hingegen schwieriger, an Präsente für die Verlosungsaktion zu kommen. „Wir haben auch McDonalds angefragt. Dort gehen aber sicherlich Tausende Mails ein. Wir bekamen nur eine Standard-Mail als Rückantwort“, informierte Olbricht. Neben Zoobesuchen in Krefeld, Duisburg und Rheinberg konnten unter anderem auch Fußball-Fanartikel und Derby-Star-Fußbälle gewonnen werden. Wer beim Smalltalk über Fußball Sätze wie „Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiri abpfeift“ verlor, der „musste“ sogar für die Aktion spenden. Auf einem Tisch der „Spendenliga“ stand nämlich das originale Sport1-Phrasenschwein, das nur auf derartige Floskeln wartete. Neben der „Spendenliga“ präsentierte sich auch der Verein „Wünschdirwas“ zusammen mit Issums St.-Nicolai-Bruderschaft. Seit 30 Jahren hilft „Wünschdirwas“ schwer erkrankten Kindern, ihren Wunsch zu erfüllen. Der Hubertusmarkt stand also in diesem Jahr im Zeichen der Nächstenliebe.

Info Das ist der Wünschdirwas e.V. Seit wann? Seit 30 Jahren gibt es die Wünschdirwas e.V.

Was macht der Verein? „Wünschdirwas“ erfüllt kranken Kindern einen Traum. Über 8000 Wünsche wurden bereits erfüllt. Von arrangierten Treffen der Kinder mit ihren Stars und Sternchen über Wunschreisen bis hin zu Freizeitparkbesuchen reichen die erfüllten Träume.

Issums St.-Nicolai-Bruderschaft unterstützt „Wünschdirwas“ Die Bruderschaft präsentierte sich auf dem Hubertusmarkt gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden von „Wünschdirwas“ (Claudia Weiler), um auf die Aktion und Spendenaufruf aufmerksam zu machen.



Weitere Infos unter www.wuenschdirwas.de