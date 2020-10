Verhaltensregeln in der Gemeinde Issum : Issums Bürgermeister mit Appell zu Corona

Am Montagmittag richtete sich Bürgermeister Clemens Brüx an die Bewohner der Gemeinde und appelliert an die Vernunft und zur Vorsicht in Corona-Zeiten. Foto: Bianca Mokwa

Issum Angesichts der steigenden Zahlen bittet Clemens Brüx, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Er hat sich mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt.

Die steigenden Corona-Zahlen veranlassten Issums Bürgermeister Clemens Brüx, sich am Montagmittag mit einem schriftlichen Appell an die Bevölkerung zu wenden. „Die Corona-Pandemie ist trotz mancher Lockerungen nicht vorbei“, heißt es dort. „Die aktuelle Entwicklung in der Corona-Krise zwingt uns auch weiterhin, sich an ein paar grundlegende Regeln zu halten, denn die Krisenbewältigung ist ein Marathon.“ Um diesen Marathon zu gewinnen, bittet der Bürgermeister: „Reduzieren Sie Ihre persönlichen Kontakte weiterhin auf ein notwendiges Minimum!“ Auch die Arbeit der Verwaltung sei anders strukturiert als zu normalen Zeiten. Wer ein Anliegen hat, kann sich schriftlich, elektronisch oder telefonisch im Rathaus melden. Sollte ein persönlicher Besuch im Rathaus notwendig sein, geht das nur über eine Terminvereinbarung. „Wenn Sie einen vereinbarten Termin im Rathaus wahrnehmen, tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz“, heißt es. Besuche zu Geburtstagen und Ehejubiläen wird es ab November von Seiten des Bürgermeisters und der Stellvertreterinnen nicht geben. Damit wolle man die Risikogruppe nicht unnötig einer Gefährdung aussetzen. Die Regelung soll so lange gelten, wie die die coronabedingten Kontaktbeschränkungen andauern. Der Bürgermeister unterstreicht in einem der Schlusssätze noch einmal, worauf es aktuell ankommt: „Halten Sie Abstand zu Ihren Mitmenschen - mindestens immer 1,50 Meter und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.“ Auf der Internetseite www.issum.de sind aktuelle Dokumente, Mitteilungen oder Links zu relevanten Neuigkeiten und Verhaltensregeln zu finden.