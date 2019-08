Ferienspaß in Issum : Ritter Clemens von und zu Issum

Issum Mit Bravour meisterte der Bürgermeister beim Ferienspaß als Ritter ohne Furcht und Tadel seine Prüfungen.

Am vorletzten Tag des fünftägigen Rittersommer-Ferienspaßes für Grundschüler besuchte der Bürgermeister eine Gruppe von 30 Kindern in der Jugendbegegnungsstätte neben dem „Arche Noah“-Kindergarten. In einem Sitzkreis diskutierten die jungen Ritter, die mit einem selbst gebastelten Ritterhelm aus Pappe sowie Schwert und Schild aus Holz auf dem Boden des Jugendheims saßen, zusammen mit den Prinzessinnen und dem Bürgermeister über die Aufgaben von Rittern und Prinzessinnen. Nachdem diese geklärt waren, fragte Grundschüler Bastian den Bürgermeister, ob er auch Ritter werden wolle. „Ob ich Ritter werden will? Ja, gerne“, freute sich Brüx.