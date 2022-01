Neue Perspektive auf bekannte Dichter : Issumerin schreibt über Heine-„Irrtümer“

Dagmar Gaßdorf aus Issum hat gemeinsam mit Bertold Heizmann bereits über Goethe und Schiller geschrieben. Nun ist Heine dran. Foto: Kühl Foto: Wolfgang Kühl

Issum Kein anderer Dichter sei so populär, ist Dagmar Gaßdorf überzeugt. Mit seiner Ironie nimmt er nicht nur die politischen Verhältnisse aufs Korn, sondern auch die Liebe. Auf 120 Seiten kann das gelesen werden.

Von Bianca Mokwa

„Nicht nur für Schufte von Gefühl“ soll das Buch sein, das über „populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ rund um Heinrich Heine aufklärt. Geschrieben hat es die Issumerin Dagmar Gaßdorf gemeinsam mit Bertold Heizmann. Es ist der dritte Band in der Klartext-Reihe, der über die großen deutschen Dichter aus einer anderen, frischen Perspektive berichtet.

Heine folgt auf Goethe und Schiller und Dagmar Gaßdorf ist sich sicher: keiner ist so populär und passt besser in unsere Zeit als Heinrich Heine.

Das mag an der Situation liegen, in der sich der Dichter damals befand. Deutschland war ein Gebilde aus 36 Staaten. Es herrschte große Unzufriedenheit, die Revolution war verpufft, Restauration angesagt. In „Deutschland. Ein Wintermärchen“ macht Heine seinem Herzen Luft. Die ironische-kritische Haltung gegenüber der aktuellen politischen Situation gefiel nicht jedem. In seiner Heimat war Heine nicht gut gelitten, seine Werke wurden zensiert und auch bei der katholischen Kirche standen seine Werke auf dem Index. Seine Scharfzüngigkeit stieß manchem übel auf. Heine wanderte unfreiwillig ins Exil nach Paris.

Dennoch kam er von Deutschland nicht los, er liebte die deutsche Sprache. Was ihm auch begegnete, immer schrieb er mit einem Augenzwinkern. Das bezog sich auch auf die Liebe und Romantik. „Am besten lassen wir Heine selbst zu Wort kommen“, sagt Dagmar Gaßdorf. Der schrieb Folgendes: „Das Fräulein stand am Meere/ und seufzte lang und bang./ Es rührte sie so sehre/ der Sonnenuntergang./ Mein Fräulein! sein sie munter,/ das ist ein altes Stück;/ hier vorne geht sie unter/und kehrt von hinten zurück.“

Immer wieder „saß er zwischen den Stühlen“, beschreiben es die Autoren im Buch. Fast schon modern mute Heines „Friesieren des eigenen Lebenslaufes an“, sagt die Autorin. In Zeiten der Selbst-Optimierung sei Heine durchaus wie ein Zeitgenosse zu werten. Geschummelt hat er bei seinem Geburtsdatum, aber auch beim Namen. Denn ursprünglich hieß er „Harry“. Ausgerechnet ein Esel führte dazu, dass er sich in „Heinrich“ umbenennen ließ. Die ganze Geschichte gibt es im Buch. „Es sind kurze Kapitel, die man nicht in einem durchlesen muss“, wirbt die Issumerin für das 120-Seiten-Werk.