Ausflugstipps für den Niederrhein : Issumer Weihnachtsmarkt im Park

In den rustikalen Holzhütten rund um die Herrrlichkeit werden Handwerkliches und Leckereien angeboten. Von der Bühne aus sorgen Kinder und Künstler für Unterhaltung. Zwei Tage lang kann gestöbert werden.

Traditionell am zweiten Adventwochenende findet der Weihnachtsmarkt in der Parkanlage der Issumer Herrlichkeit statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, von 11 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 Uhr bis 18 Uhr.