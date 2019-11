Kommunalpolitik in Issum : Issum: SPD beantragt neue Toiletten für St.-Nikolaus-Schule

Kommunalpolitik in Issum

Die Tage der bisherigen Toilettenanlage der Issumer St.-Nikolaus-Schule könnten gezählt sein. Die Issumer SPD hat einen Antrag an den Rat der Gemeinde Issum und den Bürgermeister gestellt und bittet um Renovierung der Toiletten.

„Das Thema kommt immer wieder hoch“, weiß Peter Ruhrländer, Schulpflegschaftsvorsitzender an der St.-Nikolaus-Schule. Im Fokus stehen bei der Renovierung vor allem die Druckspüler. „Diese Druckspüler sind weder zeitgemäß noch umweltgemäß“, heißt es im Antrag der SPD. „Zur Zeit häufen sich wieder Beschwerden über die Sauberkeit der Toiletten.“ Es sei Ursachenforschung betrieben worden, berichtet Ruhrländer. Das Problem sei unter anderem, dass die Druckspüler, wie der Name schon sagt, mit einem gewissen Druck betätigt werden müssen, damit das Wasser zum Abspülen kommt.

„Einige Kinder können das nicht, weil es so schwergängig ist“, gibt der Schulpflegschaftvorsitzende wieder, was er von Eltern zugetragen bekommen hat. Manche Kinder hätten auch Angst vor dem lauten Geräusch. Schulleiterin Angelika Bau sagt auch: „Es wäre gut, wenn eine andere Lösung gefunden würde.“ Im Antrag ist von einem Alter der Toilettenanlage von über 40 Jahren die Rede. Tatsächlich seien die Toiletten aber in der Vergangenheit renoviert worden, vor zehn oder 15 Jahren, schätzt die Schulleiterin.