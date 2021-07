Ferienprogramm für Mädchen : Schönstattzentrum auf dem Oermter Berg startet neu

Issum Das Programm für Juli und August steht. Anmeldungen zu Veranstaltungen und Ferien-Freizeiten sind wegen der Corona-Lage zwingend erforderlich.

Im Schönstattzentrum auf dem Oermter Berg finden nach der langen Corona-Pause wieder Veranstaltungen statt. Da die Zahl der Teilnehmer noch immer begrenzt ist, ist zu allen Veranstaltungen und Gottesdiensten eine Anmeldung im Zentrum zwingend erforderlich. Neben den Gottesdiensten sind folgende Veranstaltungen vorgesehen: Am Sonntag, 11. Juli, findet ab 14 Uhr ein Pilgerweg von Eyll zum Oermter Marienberg mit Schwester Gabriella Cleven statt. Beginn ist um 14 Uhr an der Kirche St. Marien Himmelfahrt in Eyll bei Kamp-Lintfort. Von dort wird zum Schönstattzentrum nach Oermten gepilgert. Dort wird es einen späten Nachmittagskaffee und anschließend einen Abschluss im Heiligtum geben. Kosten: zwölf Euro für Kaffee, Kuchen und Programm. Anmeldung bis Freitag, 9. Juli. Das nächste Frauenfrühstück ist am Mittwoch, 14. Juli, von 9 bis 11.30 Uhr. Anmeldung bis Sonntag, 11. Juli.

Die Schönstattbewegung Mädchen und junge Frauen (MJF) bietet am Samstag, 24. Juli, einen Sommertag für Mädchen von neun bis 14 Jahren an. Neben Abenteuern in der Natur erwartet die Mädchen ein kunterbuntes Programm mit Kreativangeboten, Spielen, Musik, Tanzen, Quatschen und Beten. In den Schönstattzentren in Münster und Borken finden wieder Ferienwochen für Mädchen von neun bis 14 Jahren statt unter dem Motto „Auf geht’s nach Olympia“. Die erste Freizeit ist vom 14. bis 18. Juli, in Münster (Haus Mariengrund). die zweite vom 4. bis 8. August, in Borken (Schönstatt-Au). Anmeldung und weitere Information zu den Angeboten der MJF unter: Mail: mjfmuenster@schoenstatt.de oder Telefon: 02861/923-247. Anmeldungen zu den Terminen für das Schönstattzentrum auf dem Oermter Berg sind möglich unter Telefon 02845 6721, Fax 02845 9818905 oder per Mail: schoenstatt-niederrhein@t-online.de.