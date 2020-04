Vereine und Verbände : Video aus Issum macht in Corona-Zeiten fit

Issum (him) Der Issumer Verein Reha, Sport und Gesundheit sorgt sich um seine Zukunft. Wegen des Coronavirus fällt das umfangreiche Kursangebot im „Wohlfühlhaus“ mindestens bis zum 19. April aus. Und momentan spricht einiges dafür, dass die staatlich verordnete Zwangspause noch länger dauert.

Um diese Gefahr nach Möglichkeit aus eigener Kraft bannen zu können, gehen auch die Issumer Rehasport- und Fitnessexperten mit der Zeit. Die Trainer, die im Normalfall die Teilnehmer in den Übungsräumen am Vogt-von-Belle-Platz betreuen, haben aus der Not eine Tugend gemacht und sich vor die Kamera gestellt. Herausgekommen sind Videos mit wöchentlichen Work­out-Programmen und Trainingsvorschlägen. Die jeweiligen Übungen werden anschaulich erklärt und sind perfekt geeignet für den Hausgebrauch. Damit die Fitness auch in Corona-Zeiten nicht auf der Strecke bleibt.