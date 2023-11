Aktion vom Round Table 158 Xanten Issums Schulen nehmen am Weihnachtspäckchen-Konvoi teil

„Ja ist denn heut schon Weihnachten?“ In Issum irgendwie schon. In der vergangenen Woche wurden so einige Kinderaugen ganz groß, als viele lieb verpackte Weihnachtspäckchen über die Schulhöfe der Issumer Grundschulen getragen wurden und in einem Anhänger wieder verschwanden. Und dabei lag schon das Weihnachtsgefühl in der Luft: was mag da wohl alles in den verpackten Geschenken schlummern?