Politik im Altbierdorf : Die Issumer Grünen haben sich aufgestellt

Die Grünen haben bei der Aufstellung auf den nötigen Abstand geachtet. Foto: Grüne Issum

Issum Seit der Gründung im Herbst hat sich die Mitgliederzahl verdreifacht. Alle 15 Wahlbezirke können besetzt werden. Der Fokus liegt weiterhin auf Nachhaltigkeit, in der Vergangenheit ging es in den Anträgen aber auch um die Entlastung von Alleinerziehenden und Geringverdienern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Die Issumer Grünen sind für die Kommunalwahl im Herbst bereit. Gut acht Monate nach der Gründung des Ortsverbandes ging es für sie in der Gaststätte „Zur Linde“ in Sevelen in die „heiße Phase“.

Corona-bedingt fühlten sich die Anwesenden zu Beginn der Versammlung etwas an Schule in alten Zeiten erinnert, glich die Anordnung der Einzeltische für alle Teilnehmenden doch eher einem Klassenzimmer. Abstand halten ist auch in der Politik das Gebot der Stunde. Die Raumatmosphäre war jedoch gleich zu Beginn der Veranstaltung kein Thema mehr, als verkündet wurde, dass sich die Mitgliederzahl der Issumer Grünen seit der Gründung verdreifacht hat und auf 15 angewachsen ist. „Die Grundstimmung für Nachhaltigkeit ist deutlich gestiegen“, lautet eine Begründung von Stefan Winkel, Sprecher des Ortsverbandes, für das Interesse an der Partei. Nicht alle 15 Mitglieder sind für die Kommunalwahl aufgestellt, da nicht alle neuen Mitglieder ihren Wohnsitz in der Gemeinde Issum haben. Dank einiger parteiloser Unterstützer können alle Wahlbezirke im Gemeindegebiet bei der Kommunalwahl am 13. September besetzt werden.

Info Die Kommunalwahl und die Issumer Grünen Wahl Die Kommunalwahl findet am 13. September auf jeden Fall statt. Das verkündete Issums Bürgermeister Clemens Brüx in einer Videobotschaft vom 15. Mai. Zu sehen ist das Video auf der Facebook-Seite der Gemeinde Issum. Weitere Infos zu den Grünen Issum gibt es unter www.gruene-issum.de oder in den sozialen Netzwerken.

In zahlreichen Wahlgängen, die alle ein einstimmiges Ergebnis brachten, wurden die zehn Vertreter der Partei für die Reserveliste und anschließend die Grünen-Bewerber für die 15 Wahlbezirke gewählt. Die Plätze der Reserveliste werden in folgender Reihenfolge besetzt: Stefan Winkel, Ralf Spengel, Frank Schulmeyer, Andrea Preuß, Ingo Römer, Rosa Winkel, Dieter Betcher, Werner Soika, Karl Vogel und Anette Leiers. Das Team der Grünen wird sich in der nächsten Zeit in der Öffentlichkeit präsentieren, „sobald es wieder möglich ist“, sagt Winkel. Durch das Kontaktverbot wegen Corona mussten bereits geplante Info-Veranstaltungen und Exkursionen, etwa in Zusammenarbeit mit dem Nabu, abgesagt werden, so Winkel.