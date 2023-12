Experiment Jugend-Landtag in Düsseldorf Warum Demokratie wichtig ist

Die Tage in der Landeshauptstadt Düsseldorf sind rum, wirken aber noch nach. Lena Voß und Julia Klammer aus Issum waren ein Wochenende lang im Landtag und haben dort am Jugend-Landtag teilgenommen. Tatsächlich habe Lena Glück gehabt, noch einen Platz zu bekommen, sagt Julia. Denn es gab mehr Bewerber als Plätze. Die echten Landtagsabgeordneten überließen an diesem Wochenende der Jugend die Bühne, dass heißt auf jeden Landtagsabgeordnetenplatz konnte sich ein Jugendlicher bewerben.