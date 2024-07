Prozess nach Unfall in Issum Verhandlung wegen fahrlässiger Tötung – war es ein illegales Rennen?

Vor dem Amtsgericht Geldern startete am Freitag der Prozess gegen zwei Männer aus Geldern und Moers. Der Vorwurf: Sie sollen an einem illegalem Autorennen teilgenommen und sich so der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben. Der Vorfall liegt fast zwei Jahre zurück: Im August 2022 krachte ein 32-jähriger Mann aus Issum auf der B 58 zwischen Geldern und Issum mit seinem VW Polo frontal in einen Lkw. Der Polo wurde unter dem Lkw eingeklemmt, der Issumer starb noch an der Unfallstelle.