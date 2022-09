Besonderer Servive für Gartenbesitzer : So werden die Issumer ihren Grünschnitt los

Issum/Sevelen Für den besonderen Service gilt eine Anmeldung. Zum Schreddern der Äste kann einfach so zu den Terminen gefahren werden. Geändert haben sich die Plätze, wo es in Issum und Sevelen angeboten wird.

Gartenbesitzer wird es freuen: Die Gemeinde Issum bietet wieder eine zusätzliche, kostenlose Grünschnittabfuhr an. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Äste häckseln zu lassen. Hier die Daten und Voraussetzungen im Überblick:

Am Donnerstag, 20. Oktober, findet die Grünschnittabfuhr in der Gemeinde Issum statt. Das Unternehmen Schönmackers Umweltdienste holt sperrige Gartenabfälle aus Hausgärten nach vorheriger Anmeldung ab. Die Anmeldung erfolgt unter der Rufnummer 0800 1747474 oder online unter www.schoenmackers.de. Auf der Internetseite der Gemeinde Issum – Abfallentsorgung – „Sperrmüllanmeldung Online“ nutzen. Anmeldeschluss ist der 17. Oktober, 12 Uhr.

Es wird nur Ast- und Strauchschnitt bis zu einem Durchmesser von 20 Zentimetern und maximal 1,80 Metern Länge abgeholt. Das Bündel darf nicht schwerer als 25 Kilo sein. Die Gesamtmenge darf drei Kubikmeter nicht überschreiten. Wurzeln werden nicht abgeholt. Die sperrigen Gartenabfälle sollten in ladefähiger Form gebündelt werden. Zum Bündeln sollte eine Naturkordel verwendet werden. Der Grünschnitt ist zur Abfuhr an der öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Grundstück rechtzeitig, also vor 6 Uhr, bereitzustellen.

Außerdem wird es zwei Häcksel-Termine geben. Achtung: Die Häckselung von Baum- und Strauchschnitt findet an neuen Standorten statt. Die Gemeindeverwaltung Issum wird in Issum am Samstag, 8. Oktober, von 8.30 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz an der Waldstraße / Pappelstraße und in Sevelen eine Woche später, am Samstag, 15. Oktober, von 8.30 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz des Tennisclubs am Koetherdyck Baum- und Strauchschnitt bis zu 10 Zentimetern Stammdurchmesser gebührenfrei annehmen und häckseln. Heckenschnitt mit einer Länge von unter 50 Zentimetern wird nicht angenommen. Die Anlieferer haben die Möglichkeit, gehäckselte Pflanzenabfälle wieder mitzunehmen und selber zu verwerten.

Es ist unbedingt auf die Anlieferzeit von 8.30 bis 11 Uhr zu achten. Anlieferungen, die nach 11 Uhr eingehen, können keine Berücksichtigung finden.