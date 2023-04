Issumer Schüler werden zu Akrobaten, Zauberern und Co. Zirkusprojekt an der Issumer Brüder-Grimm-Schule startet

In der Zeit vom 8. bis 13. Mai findet nun schon zum vierten Mal das große Zirkusprojekt an der Brüder-Grimm-Schule (BGS) in Issum statt. Das gesamte Schulgelände verwandelt sich in dieser Zeit in einen Zirkus. Alle Kinder dürfen in einem selbst gewählten Workshop zum Beispiel beim Jonglieren, als geheimnisvoller Zauberer, in luftiger Höhe am Trapez, als mutiger Feuerkünstler, Clown oder gelenkiger Akrobat Zirkusluft schnuppern. Eine Woche lang wird gemeinsam mit dem Zirkus Soluna, dem Kollegium und der tatkräftigen Unterstützung vieler Eltern ein erlebnispädagogisches Zirkusprojekt durchgeführt.