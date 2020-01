Anträge im Issumer Stadtrat : Mehr „öko“ für das Altbierdorf

Issum In diesem Jahr wird über viele Anträge entschieden, die den Ort „grüner“ machen sollen. Eine Idee ist ein Gemeindewald.

Die beiden Parteien schwimmen „auf der grünen Welle“ mit. Nachhaltiges Handeln gebiete einem schon der gesunde Menschenverstand, sagt FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitte Viefers. Ihr Wunsch: mehr an die Natur denken, mehr Hecken, weniger Steinwüsten. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Gerd Stenmans, setzt weiterhin auf Blühstreifen, möglichst an öffentlichkeitswirksamen Stellen. Dann hätten nicht nur die Insekten etwas davon, sondern auch die vielen Radtouristen.

Ob Issum seinen Status vom Altbierdorf ins „Ökodorf“ ändern wird, die Diskussion habe es noch nicht gegeben, sagt Bürgermeister Clemens Brüx angesichts der vielen Anträge für ein „grüneres Issum“. Er könne nicht genau sagen, was die Definition „Ökodorf“ alles beinhaltet, „aber irgendwo die Richtung wollen wir schon einschlagen“. Es gelte, die Umwelt zu schützen. „Wir haben nur diese Welt.“ Und auch schon vor den Anträgen hat Issum angefangen, mehr Grün in die Gemeinde zu bringen. Mehr als 70 Bäume sind zuletzt gepflanzt worden. „Wir hatten zwei extreme Sommer. Viele Bäume haben nicht überlebt“, erklärt Brüx. Selbstverständlich setze man nun auf „klimaresistentere Bäume“.

Markus Weyers vom Bauhof nennt die Linde als Beispiel. Die habe zwar früher ihr Laub verloren, aber ansonsten keinen Schaden genommen. Im Rathauspark wird Ende März eine 200 Quadratmeter große Wildblumenwiese eingesät, am Graben von Haus Issum und am Clemens-Pasch-Platz wurden Blumenzwiebeln gesetzt, die Insekten im Frühjahr Nahrung bieten sollen. Im Rathauspark wird noch ein Insektenhotel entstehen.

Außerdem wurde 2019 komplett auf den Einsatz von Glyphosat verzichtet. Österreich verbietet seit 2019 als erstes Land in der Europäischen Union den Einsatz von Glyphosat, in Deutschland ist der Einsatz weiterhin erlaubt. Der Verzicht in Issum auf den Glyphosat-Einsatz kam bei der Bevölkerung allerdings nicht überall gut an. Das Problem: Was nicht vergiftet wird, muss per Hand geschuffelt werden.