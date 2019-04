Naturschutz : Issum will bienenfreundlich werden

Issum In Zukunft sollen Blumenzwiebeln gesetzt werden und Wildblumenwiesen im Altbierdorf entstehen.

Die Verwaltung machte einige Vorschläge, wo in Zukunft Blumenzwiebeln gesetzt werden und Wildblumenwiesen entstehen könnten. Wildblumen könnten demnächst an der Grünanlage gegenüber der Aral-Tankstelle, an der Ecke Kullenweg/Werkstraße, der Ecke Friedrichstraße/Hoerstgener Straße und Nieukerker Straße/Schubertstraße blühen. „Man sollte schon kommunizieren, dass es nicht so toll aussieht“, mahnt Manfred Hainke von der SPD. Schon in den Ausführungen der Verwaltung heißt es: „Natürlich können sich auf solchen Flächen auch Disteln, Brennnesseln und andere in der Bevölkerung weniger angesehene Pflanzen etablieren.“ Nichtsdestotrotz sind gerade diese Pflanzen wichtig für die heimischen Insekten. Brennnesseln bieten vielen Schmetterlingsraupen Nahrung.