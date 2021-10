Belohnung ausgesetzt : Wilde Müllkippe auf Strohweg in Issum entdeckt

Wilde Müllkippe auf Strohweg in Issum entdeckt

An zwei Stellen auf dem Strohweg wurde illegal Müll entsorgt, unter anderem alte Fenster und Teile von Arbeitsplatten. Foto: Gemeinde Issum

Issum Wieder hat eine wilde Müllkippe auf dem Strohweg in Issum für Ärger gesorgt. Dort wurden unter anderem Arbeitsplatten, Küchenschränke und Toiletten gefunden. Die Gemeinde Issum bittet um Hinweise.

Am 29. September wurde dem Ordnungsamt der Gemeinde Issum eine wilde Müllkippe auf dem Strohweg gemeldet. Vorgefunden wurden dort unter anderem Fenster, Wärmedämmung, Toiletten, Küchenschränke und Teile von Arbeitsplatten. Die Gemeinde Issum bittet die Bürger um Mithilfe bei der Ermittlung des Verursachers. Für Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Umweltsünders führen, stellt die Gemeinde Issum eine Belohnung in Höhe von insgesamt 500 Euro in Aussicht. Es ist nicht das erste Mal, dass illegale Müllkippen auf dem Strohweg abgeladen werden.