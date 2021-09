Brauchtum am Niederrhein : 1500 Euro kamen für Musiker in Not dank Kirmes-Wecken

1500 Euro kamen für Musiker in Not dank Kirmes-Wecken

Auch ohne Kirmes gab es ein "Wecken". Das Trommlerkorps Rheinklänge behält die Tradition weiter bei und sammelte Spenden für Musikvereine in Not. Foto: Reiner Stümpel/Rheinklänge/Reiner Stümpel

Issum Aktion vom Trommlerkorps Rheinklänge Issum

Auch wenn es in diesem Jahr keine Kirmes in Issum gab, die Musiker vom Trommlerkorps Rheinklänge ließen es sich nicht nehmen, diesen Spieltermin auszuführen und verbanden das mit einem guten Zweck. Die Spendeneinnahmen, die an diesem Tag zusammen kamen, werden dem Musikverband zur Verfügung gestellt. Dieser wird Musikvereinigungen in den von der Flut betroffenen Gebieten gezielt helfen. Das Motto lautete deshalb: Musiker für Musiker.

Der eigentliche Kirmessonntag begann für die ambitionierten Issumer früh. Um 6 Uhr war Aufstellung am Platz An de Pomp in Issum unter Beachtung der Corona-Maßnahmen. Der Erste, der von Musik geweckt wurde, war der amtierende Schützenprinz Jonas Voß. Die ganze Familie wartete auf die Musiker mit einem kleinen Frühstück. Dann ging es mit dem Planwagen weiter. Ein herzliches Danke, sagen die Mitglieder des Trommlerkorps an den anonymen Sponsor des Planwagens. Mit dem Wagen ging es quer durch das Altbierdorf. Unterwegs wurde den Mitgliedern des Trommlerkorps immer wieder fröhlich zugewunken. „Das gab uns Musikern ein gutes Gefühl. Wir waren davon überzeugt, etwas Gutes zu tun“, beschreibt Martina Leukel-Stümple die Atmosphäre. Immer wieder gab es die Rückmeldung, dass es gut sei, die alte Tradition beizubehalten und mit der Spendenaktion zu verbinden. Dann hieß es „Aufsitzen auf den Planwagen“ und hin zum amtierenden Jubelkönig Bernhard Greitemeier. Der Thron hatte die Musiker zum weiteren Frühstück eingeladen, auch vorher gab es immer wieder eine Stärkung an anderen Stationen. „Wir durften nach anderthalb Jahren mal wieder auf die Straße, um Marschmusik zu spielen. Herrlich. Das sehr positive Echo hat uns sehr viel Mut gemacht. Wir machen natürlich weiter“, ziehen die Musiker Bilanz. 920 Euro kamen bei der Spendenaktion zusammen. Das Trommlerkorps Rheinklänge stockt auf insgesamt 1.500 Euro auf und stellt die Spende dem Musikerverband zur Verfügung.