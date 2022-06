Neue Regelung ab dem Schuljahr 2023/24 : SPD Issum warnt vor der erneuten Abschaffung der Schulbusse

Issum Statt Schülerspezialverkehr, also Busse nur für Grundschüler, sollen die bald mit dem ÖPNV unterwegs sein. Das Ganze habe es schon einmal gegeben, sagt Sascha Kujath von der SPD. Dennoch stimmten die meisten Politiker im Issumer Rat für den Wechsel.

Die Verwaltung will auf den ÖPNV umstellen. Aus verschiedenen Gründen. Der bisherige Vertrag läuft aus. Für einen erneuten „freigestellten Schülerverkehr“ müsste eine europaweite Ausschreibung stattfinden. Die würde schätzungsweise 15.000 Euro kosten und wenig bringen, da es bei dem Überlandverkehr nicht viele Bieter geben werde. Außerdem gibt es eine neue Richtlinie, die dazu führt, dass gerade diese Beförderung möglichst umweltfreundlich, also nicht mit alten Dieselbussen, erfolgen soll. Das könnte teurer werden. Deswegen der Griff zum ÖPNV. Die Gemeinde übernimmt die Kosten für das Schokoticket. ÖPNV heißt, mit dem Bus fahren alle, nicht nur die Grundschulkinder.

„Das hatten wir schon einmal und sind wieder zum Schülerspezialverkehr zurückgekehrt“, warnt Sascha Kujath von der SPD. Die WGI befürchtet, dass Helikoptereltern ihre Kinder lieber selbst zur Schule fahren, als schon im Grundschulalter in den öffentlichen Bus zu setzen. Kujath mahnt außerdem an, dass die ÖPNV-eingesetzten Busse in der Vergangenheit weniger flexibel waren als der jetzige Schülerspezialverkehr und schon mal leer durch die Gegend fuhren, weil sie nach Fahrplan fuhren und schulfreie Tage nicht berücksichtigten. Michaela Peeters von der CDU hingegen sagt, nur der Begriff ändere sich. Bus und Busfahrer würden vermutlich die gleichen sein, ob ÖPNV oder Schülerspezialverkehr. Aus eigener Erfahrung als Mutter könne sie der Argumentation, die gegen die Umstellung spricht, so nicht folgen.