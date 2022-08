Anmeldung nötig, da begrenzte Teilnehmerzahl : Vortrag zum Schutz vor Schäden wegen Starkregen

So sah es in Weeze nach einem Starkregen 2021 aus. Foto: Feuerwehr/Feuerwehr Weeze

Issum Grüne und Gemeinde haben die Starkregenexpertin des Projekts Klimafolgen und Grundstücksentwässerung der Verbraucherzentrale NRW eingeladen. Teilnehmer können sich jetzt für die kostenlose Veranstaltung anmelden.

Seit einigen Jahren häufen sich extreme Unwetter, bei denen in kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Mengen Regen fallen. Wie sich Grundstückseigentümer vor den Folgen, die durch den Rückstau von Wassermassen entstehen, wirksam schützen können und welche rechtlichen oder versicherungstechnischen Aspekte beachtet werden müssen, beantwortet Anne Wormland-Ciechanowicz, Starkregenexpertin des Projekts Klimafolgen und Grundstücksentwässerung (KluGe) der Verbraucherzentrale NRW, am Freitag, 30. September, von 16 bis 17.30 Uhr in einem Vortrag im Ratssaal der Gemeinde Issum. Verbraucher erfahren alles Wissenswerte rund um die Themen Starkregen, Rückstau und Überflutungsschutz sowie Entsiegelung/Versiegelung von Flächen. Die Verbraucherzentrale liefert hilfreiche Informationen, wie Grundstückseigentümer ihre Immobilie rechtzeitig vor der Gefahr eines unkalkulierbaren Rückstaus und einer Überflutung durch Starkregen schützen können. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Ortsverband Die Grünen Issum und der Gemeinde Issum statt.