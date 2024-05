Frist endet am 30. September Vorschläge für den Issumer Heimat-Preis gesucht

Nach der ersten Förderperiode 2018 bis 2022 wird die Heimatförderung weiter fortgesetzt. Für die Jahre 2023 bis 2027 stehen voraussichtlich jährlich rund 33 Millionen Euro für die Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten und Gemeinden und in den Regionen zu Verfügung. Durch den Rar der Gemeinde Issum wurde die erneute Teilnahme am Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen beschlossen. Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern was Menschen verbindet.“ wird nach dem Ende der Vorschlagsfrist der Heimat-Preis in der Gemeinde Issum bereits zum sechsten Mal vergeben.