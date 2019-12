Diskussion über Bauprojekt : Viele Gründe gegen den Neubau eines Rathauses für Issum

Issum Für den Bürgermeister ist alles noch spekulativ. Zehn Millionen Euro würde nach ersten Schätzungen ein neues Gebäude kosten. Wolfgang Davids nennt Alternativen.

Der mögliche Neubau des Issumer Rathauses sorgt für Diskussionsstoff. Zur Sachlage: Laut Issums Bürgermeister Clemens Brüx sei alles noch „spekulativ“. Nichtsdestotrotz sind 50.000 Euro für weitere Planungen zum Neubau/Umbau des Rathauses in den Haushalt gestellt worden. Wolfgang Davids, der als stellvertretender sachkundiger Bürger für die SPD in Ausschüssen politisch aktiv ist, hat sich darüber Gedanken gemacht. Seine Antwort, ob Issum ein neues Rathaus brauche, ist ein klares: nein. „Ein Gebäude ist nicht dazu da, nach 40 Jahren abgebrochen zu werden“, sagt Davids. Er habe selber in einem Bürogebäude gearbeitet, das 65 Jahre alt war. Irgendwann kamen dann die Brandschutztüren und andere Neuerungen in das alte Gebäude. Das Thema Platzmangel – zu wenig Raum für alle Mitarbeiter – lässt er nicht gelten. „Im Zeitalter der Digitalisierung müssen nicht alle Verwaltungsstellen unter einem Dach sein“, lautet seine Meinung. In einem Radius von weniger als einem Kilometer werde es in der Nähe des Rathauses als Alternative zu einem Rathaus-Neu- oder Umbau mehrere Möglichkeiten geben, den Raumbedarf zu decken. Schon jetzt sind einige Mitarbeiter im Verwaltungsgebäude von Diebels untergebracht. Als weitere Möglichkeit nennt Davids die frei werdenden Räume der Sparkassen-Filiale, die demnächst in Issum geschlossen wird. Als weiteren Vorschlag nennt Davids einen Erweiterungsbau jenseits der Issumer Fleuth. Noch stehe auch die Frage im Raum, was mit dem alten Rathausgebäude passiert, wenn ein neues gebaut wird.