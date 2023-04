Besondere Würdigung für das Ehrenamt Heimatpreis für Oermten und Issum

Beim Heimat- und Verkehrsverein dreht sich alles um das örtliche Leben im schönen Umfeld. Sichtbarste Beweise sind die Gemälde am Platz An de Pomp, die aufgehängten „Alten Ansichten“ (alte Postkartenmotive, die zeigen, wie Issums Straßen früher aussahen) und auch das Zusammentragen von Bildern des Künstlers Reinhard Maria Bongartz für eine Dauerausstellung. Dazu kommt die Organisation von Radtouren und das Engagement beim Issumer Karneval, um nur einige Beispiele zu nennen. Der närrischen Jahreszeit hat sich voll und ganz das Karnevalskomittee der Oermter Bruderschaft verschrieben. Brüx machte in seiner Rede deutlich, wie wichtig Veranstaltungen wie die regelmäßig stattfindenden bunten Karnevalsabende für das Zusammenleben in einem Ort sind. 2022 wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert: 44 Jahre Karnevalsveranstaltung in Oermten. Eigens dafür wurde ein Karnevalsschnaps kreiert. Der Heimatpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Der Heimat- und Verkehrsverein erhielt eine Zuwendung in Höhe von 3500 Euro, die Oermter Bruderschaft von 1500 Euro.