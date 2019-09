Issumer Vereinslandschaft : Issum verleiht auch 2020 den Heimatpreis

Der feierliche Moment der Übergabe des Heimatpreises an die St.-Nicolai-Bruderschaft, die ihr 600-jähriges Bestehen feiert. Foto: Gemeinde Issum

5000 Euro sind zu vergeben. Nicht berücksichtigten Vorschläge können erneut eingereicht werden.

Die Landesregierung NRW hatte in 2018 ein neues Förderprogramm unter dem Namen „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen – Wir fördern, was Menschen verbindet.“ aufgelegt. Bis zum Jahre 2022 stehen insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung, um engagierte ehrenamtliche Projekte, die Menschen für lokale und regionale Besonderheiten begeistern, zu unterstützen. Die Entscheidung liegt bei den Räten vor Ort.

In der Sitzung des Issumer Rates im April wurde beschlossen, an dem Projekt des Landes NRW teilzunehmen und die Kriterien für die Vergabe des Preises festgesetzt. Nach dem Aufruf in der Presse, Vorschläge für den Heimat-Preis einzureichen, sind bei der Gemeinde Issum insgesamt drei Projekte vorgeschlagen worden.

Für das Jahr 2019 hat der Rat festgelegt, den Heimat-Preis an einen Preisträger zu vergeben. Nach Vorberatung durch den zuständigen Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss und der anschließenden Entscheidung des Rates am 9. Juli sollte die St.-Nicolai-Bruderschaft mit der Ausstellung im His-Törchen zum 600-jährigen Jubiläum den Heimat-Preis 2019 erhalten. Der Heimat-Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Er wurde durch Bürgermeister Clemens Brüx zum Festakt der jubilierenden Bruderschaft als Geschenk und Auszeichnung feierlich an den Brudermeister Klaus Cox übergeben.