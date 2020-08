Polizei sucht Zeugen für Tat in Sevelen : Verfolgungsjagd durch Oermten nach Parfüm-Diebstahl

Polizei sucht Zeugen für Tat in Sevelen

Nach dem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Sevelen kam es zu einer Verfolgungsjagd. Foto: dpa/Friso Gentsch

Oermten Ein filmreifes Verbrechen am Dienstagabend: Drei Jugendliche rennen mit gestohlenen Produkten aus einem Drogeriemarkt. Auf dem Parkplatz wartet schon ein Komplize mit dem Fluchtwagen. Aufmerksame Zeugen nehmen kurzerhand die Verfolgung auf und filmen Wagen und Kennzeichen. Die stellen sich später als gestohlen heraus.

Zu einer Verfolgungsjagd durch Oermten ist es am Dienstagabend nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Sevelen gekommen. Drei Jugendliche waren gegen 19.40 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie Parfümflaschen entwendeten. Aufmerksame Zeugen sahen, wie die Täter aus dem Laden flüchteten und mit einem blauen Nissan Almera davonfuhren. Der vierte Täter hatte mit dem Fluchtwagen auf die Parfüm-Diebe gewartet.