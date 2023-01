Anmeldung bis 10. Februar in Issum Info-Veranstaltung zum Selbstschutz für Frauen und Mädchen

Anlässlich des Internationalen Frauentages 2023 bietet die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Issum in Kooperation mit der Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Kleve und der Frauenberatungsstelle Impuls eine kostenlose Veranstaltung für Frauen an, die mehr über Möglichkeiten des Selbstschutzes und wirkungsvollem Verhalten in bedrohlichen Situationen erfahren wollen.