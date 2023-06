Unfallkreuzung in Issum „Regelmäßige Geschwindigkeitsüberprüfung nicht erforderlich“

Gleichzeitig habe es verdeckte Geschwindigkeitsmessungen gegeben. Das Ergebnis mag überraschen: „Nach Prüfung dieser Messergebnisse ist die Unfallkommission des Kreises Kleve zu dem Ergebnis gekommen, dass eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung an dieser Unfallhäufungsstelle nicht erforderlich ist“, teilt der Kreis Kleve mit. Auch Bürgermeister Brüx sieht im Moment keine Notwendigkeit, dem Kreis oder der Unfallkommission auf die Füße zu treten, so der Rathaus-Chef. Die schweren Unfälle hat es nach den Maßnahmen nicht mehr gegeben. Was schon jetzt auffällt, ist dass durch die hochgewachsenen Gräser an den Straßenrändern aber genau an der Kreuzung die Sicht sehr eingeschränkt wird. Vorsicht ist dort auf jeden Fall geboten.