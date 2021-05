Umweltschutz in Issum : Issum belohnt den Einsatz für den Klimaschutz

Issum Vereine, Gruppen und Einzelpersonen können sich melden. Das Preisgeld beträgt insgesamt 1000 Euro. Die Bewerbungsfrist endet am 15. September.

Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, an dem gemeinsam mit der Westenergie AG ausgeschriebenen „Westenergie Klimaschutzpreis 2021“ teilzunehmen. Das Preisgeld beträgt insgesamt 1000 Euro. Der Westenergie Klimaschutzpreis soll zum umweltbewussten Engagement anregen, Eigeninitiative und Gemeinsinn fördern.

Ausgezeichnet werden Ideen und Initiativen sowie praktische Aktivitäten insbesondere folgender Art: Maßnahmen zur Verminderung von Umweltbeeinträchtigungen, wie zum Beispiel Lärmschutz und Maßnahmen zur Kohlendioxid-Reduktion, Gewässer-Renaturierung, Erhaltung natürlichen Lebensraumes, Initiativen zur Abfallvermeidung. Maßnahmen zur spürbaren Umweltverbesserung wie zum Beispiel: Schaffung umweltorientierter Wohn- und Arbeitsbereiche, Erhaltung oder Neuanlage von Grün- und Erholungszonen, Einsatz neuer Technologien in der Wärmeerzeugung, Energiespartechnologien in der Beleuchtung (LED), Wärmedämmung in der Gebäudetechnik oder Maßnahmen zur Umweltbildung.

Der Klimaschutzpreis kann an jede natürliche und juristische Person, also an Bürger, Vereine, Unternehmen, Initiativen, Schulen, Kindergärten verliehen werden. Bedingungen sind: Die Maßnahme sollte im Jahr 2021 stattfinden. Berücksichtigt werden können auch Ideen, Planungen und Initiativen, die sich noch in der Umsetzung befinden. Jedes kommunale Projekt kann nur einmal gefördert werden (keine Doppelförderung zum Beispiel durch: Aktiv vor Ort, Schulwettbewerb, oder ähnliches). Privatpersonen dürfen nur teilnehmen, wenn deren Projekte auch der Allgemeinheit zu Gute kommen und öffentlich zugänglich oder nutzbar sind.