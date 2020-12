Menschen in Issum und Sevelen halten zusammen : Echte Weihnachtsfreude

Manchmal ist es die Frage: Wen beschenke ich?, die entscheidend ist. In Issum und Sevelen wurden Bewohner des St.-Josef-Hauses und des St.-Antonius-Hauses von Geschenken ganz unterschiedlicher Menschen überrascht. Foto: dpa/dpa, ve fdt fux

Issum/Sevelen Für die Bewohner des St.-Josef-Hauses in Issum und des St.-Antonius-Hauses in Sevelen gab es in diesem Jahr eine besondere Überraschung. Viele halfen mit und überbrachten kontaktlos Geschenke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Die Freude steht ihr ins Gesicht geschrieben. Renate Hooth drückt die beiden Stoffeulen ganz fest an sich und strahlt über das ganze Gesicht. Auch Dieter d´Orlando jubelt. Er hat ein Shirt seines Lieblingsfußballvereins geschenkt bekommen. Wie ihnen ergeht es allen Bewohnern des St.-Josef-Hauses in Issum. Allen wurde ein Herzenswunsch erfüllt.

Die Eulen erfreuen das Herz von Renate Hooth. Foto: St. Josef Haus Issum/Evelyn Kotzian

„Astrein“, sagt die Issumerin Anja Schild. Sie hat den Stein ins Rollen gebracht und einen Aufruf bei Facebook gestartet. Mechtild Cuypers hatte in Absprache mit dem Leitungsteam des St.-Josef-Hauses Karten verteilt, auf denen die Bewohner ihre Weihnachtswünsche schreiben durften. Dann wurden Geschenkeerfüller gesucht. Innerhalb von zehn Minuten war alles vergeben. „Die Issumer sind echt klasse“, lobt Anja Schild die Hilfsbereitschaft.

Angelika Zwang hat sich eine DVD mit dem Film Mulan gewünscht. Foto: St. Josef Haus Issum/Evelyn Kotzian

Und weil noch so viel mehr mitmachen wollten, konnten noch Spiele für die Gemeinschaftsräume angeschafft werden, es gab Gutscheine für einen vergünstigten Haarschnitt und Sekt, Kaffee und Süßigkeiten für die Mitarbeiter. „Der Zuspruch ist überwältigend“, sagt Christian Schmieden, stellvertretender Leiter des St.-Josef-Hauses. „Zum Kaffeetrinken verteilten wir die Geschenke und uns wurde zum ersten Mal weihnachtlich zumute“, schreiben Petra Stiers vom Bewohnerbeirat und Leiterin Silke Breßer in ihrem Dankesbrief. Privat- und Geschäftsleute, Clubs und Vereine waren dem Aufruf gefolgt, um die Bewohner wissen zu lassen: „Wir denken an euch.“

Bei Nicole Holtkamp erklingt bald Partymusik. Foto: St. Josef Haus Issum/Evelyn Kotzian

Obwohl, so richtig schuld an der Idee, ist die Tochter von Anja Schild, Samira. „Wir haben zusammengesessen und uns gefragt, was wir uns zu Weihnachten wünschen“, erzählt Anja Schild. Jeden Tag schauen sie auf das St.-Josef-Haus in der Nachbarschaft und haben Kontakt zu den Bewohnern, man grüßt sich, kennt sich, schätzt sich. Durch Corona war vieles nicht mehr möglich. Schnell war die Idee geboren, in diesem Jahr eine echte Weihnachtsfreude in die unmittelbare Nachbarschaft zu bringen. Und es soll noch eine Überraschung 2.0 geben, verrät Anja Schild. Der Wunsch ist, im Sommer, wenn hoffentlich das Coronavirus nicht mehr das bestimmende Thema ist, ein Fest zu veranstalten, bei dem sich die Beschenkten und ihre Geschenkpaten persönlich kennen lernen. Denn natürlich wollen die Bewohner ihre Geschenkegeber auch gerne kennenlernen.

Die Bewohner des Antoniushauses in Sevelen durften so manches Weihnachtsgeschenk entgegennehmen. Foto: St. Antonius Haus