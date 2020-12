Besondere Maßnahmen im Corona-Jahr : Anmelden für die Weihnachtsgottesdienste

Für die Anmeldung ist eine eigene Telefonnummer freigeschaltet.Gerdi van den Berg und Cornelia Graßhoff sind startklar. Foto: St. Anna Issum-Sevelen/St. Anna

Issum/Sevelen Wer an Heiligabend oder den Weihnachtstagen in den katholischen Kirchen in Issum und Sevelen mitfeiern möchte, bekommt eine Platzkarte zugewiesen. Es gibt eine Telefonnummer für das Verfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das hat es noch nie in der Pfarrei St. Anna Issum-Sevelen gegeben: Anmelden für die Weihnachtsgottesdienste.

Die Corona-Pandemie hat auch auf die Gottesdienstordnung an den Weihnachtstagen große Auswirkungen. Durch die Corona-Schutzbestimmungen ist die Anzahl der Plätze in den Kirchen sehr begrenzt, heißt es von Seiten der katholischen Kirchengemeinde St. Anna. Mit einem erweiterten Angebot möchte die Kirchengemeinde aber vielen Gemeindemitgliedern den Kirchenbesuch ermöglichen. Deshalb ist eine telefonische Anmeldung für den Besuch eines Gottesdienstes an den Weihnachtsfeiertagen erforderlich. Dies erfordert einen hohen Zeitaufwand, da Daten erhoben werden müssen.

Die Auflagen des Landes NRW und des Bistums Münster lauten: Eine Rückverfolgbarkeit ist zu gewährleisten. Die Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) werden vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Zu den normalen Öffnungszeiten der Pfarrbüros ist das kaum zu schaffen. Einige Ehrenamtliche haben sich gemeldet — sie bilden das sogenannte Backoffice — um die Anmeldungen entgegen zu nehmen.Jede Familie oder Einzelperson kann an den drei Feiertagen insgesamt nur an einem Gottesdienst teilnehmen.

Das ist so, damit möglichst viele Menschen die Gelegenheit haben, wenigstens einen Gottesdienst besuchen zu können.

Für die Gottesdienste werden Platzkarten ausgestellt; diese können im Pfarrbüro abgeholt werden oder werden ab dem 22. Dezember zugestellt (per E-Mail, WhatsApp oder per Einwurf in den Briefkasten).

Die Anmeldezeiten sind: Montag, 7. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember, - jeweils montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr.Für die Anmeldungen zu den Weihnachtsgottesdiensten gibt es eine eigene Anmelde-Rufnummer– nur über diese Rufnummer ist eine Anmeldung möglich: 02835 2176.

Die Gottesdienste in Issum

Heiligabend, 24. Dezember: 14 Uhr Weihnachtsgottesdienst für Kinder, St. Nikolaus Kirche; 15.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst für Familien, Platz an de Pomp; 16 und 18 Uhr Christmette, St. Nikolaus Kirche.

Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember: 9 und 11 Uhr Heilige Messe, St. Nikolaus Kirche.

Am 2. Weihnachtstag: 9 Uhr Heilige Messe, St. Nikolaus Kirche; 10.30 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst, evangelische Kirche.