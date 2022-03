Täter flüchten : Unbekannte sprengen Geldautomat der Sparkasse in Issum

Unbekannte sprengen Geldautomat der Sparkasse in Issum

Issum-Sevelen In Issum im Kreis Kleve ist ein Geldautomat am frühen Montagmorgen gesprengt worden. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Der Bereich ist gesperrt.

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen um 3.58 Uhr einen Geldautomat in einer Sparkassen-Filiale auf der Feldstraße in Issum-Sevelen gesprengt.