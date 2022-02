Feierstunde für das Ehrenamt : Heimatpreis für Trommlerkorps, Kirchenchor und Bruderschaft

Bürgermeister Clemens Brüx gratuliert den Vetretern der Vereine, die den Heimatpreises 2021 entgegengenommen haben. Foto: Gemeinde Issum

Issum Einmal im Jahr wird der mit 5000 Euro dotierte Preis verliehen. Für das laufende Jahr können noch bis zum September Vorschläge gemacht werden.

Grund zur Freude gab es bei drei Vereinen in der Gemeinde Issum. Die Mitglieder wurden für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit dem Heimatpreis ausgezeichnet. Über den Preis durften sich das Trommlerkorps Sevelen 1923, die St.-Antonius-St.-Hubertus-Bruderschaft Sevelen 1453 und der Kirchenchor St. Antonius / MGV 1849 Sevelen freuen. Es gab nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Geld. Der Preis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert. 2000 Euro entfielen auf das Trommlerkorps, je 1500 Euro bekamen Bruderschaft und Kirchenchor/MGV. Um einmal die Menschen hinter dem Ehrenamt vorzustellen, gibt es den Heimatpreis. Die Landesregierung NRW hat für 2018 bis 2022 ein Förderprogramm unter dem Namen „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ aufgelegt. Bis zum Jahre 2022 stehen insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung, um engagierte ehrenamtliche Projekte, die Menschen für lokale und regionale Besonderheiten begeistern, zu unterstützen.

Die Gemeinde Issum beteiligt sich an dem Programm. Nach dem Aufruf in der Presse, Vorschläge für den Heimatpreis einzureichen, sind bei der Gemeinde Issum insgesamt fünf Projekte vorgeschlagen worden. Für das Jahr 2021 hat der Rat erneut festgesetzt, den Heimatpreis nicht nur an einen, sondern an drei Preisträger zu vergeben.

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, konnte die Preisverleihung nicht, wie ursprünglich geplant, in einem großen feierlichen Rahmen stattfinden. Die Auszeichnungen, das Preisgeld und Blumen wurden in einer kleinen gemeinsamen Feierstunde an die einzelnen Vertreter der Vereine im Sitzungssaal des Hauses Issum durch Bürgermeister Clemens Brüx übergeben.

Alle Gewinner haben sich in das Gästebuch der Gemeinde Issum eingetragen, das noch mit den Fotos der jeweiligen Preisträger vervollständigt wird.

In diesem Jahr soll der Heimatpreis des Landes NRW in der Gemeinde Issum vorerst letztmalig vergeben werden, sodass die im vergangenen Jahr nicht berücksichtigten Vorschläge erneut eingereicht werden können. Die Frist für die Einreichung der Vorschläge 2022 endet am 30. September. Das Formblatt zum Ausfüllen gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Issum und in der Zentrale der Gemeindeverwaltung, Herrlichkeit 7 - 9, in Issum.

