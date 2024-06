In Issum Viele tote Fische im Regenrückhaltebecken

„Aufgrund der momentan hohen Temperaturen ist das Wasser umgekippt“, lautet seine Erklärung. In dem Wasser hatten sich Algen gebildet, die den Sauerstoff verbraucht haben und so zum Fischsterben führten. Ein Problem war, dass in dem Regenrückhaltebecken momentan wenig Wasser stand und deswegen auch schon wenig Raum für die Fische war. Dann kamen noch Hitze und Algen dazu. Das Regenrückhaltebecken ist eigentlich auch gar nicht dafür gedacht, dass sich darin Fische aufhalten, erklärt der Bauamtsleiter. Das Becken ist eigentlich ein Betonbecken, dafür gebaut, viel Regenwasser aufzunehmen. Das wird dann nach und nach in den Graben, die Sickels Ley, abgeleitet. Aufgrund der Starkregenereignisse der jüngsten Vergangenheit stand die Klappe für den Abfluss so, dass viel Wasser abfließen konnte. Dann kam die Hitze.