Sport im Altbierdorf Tennisclub Issum feiert 60-Jähriges

„60 Jahre, was für ein Zeitraum, was für eine Tradition, so viele Geschichten, Erfolge, Niederlagen, Freude und Leid, Spitzensport und Breitensport, Geselligkeit und Kameradschaft im besten Sinne“, fasst Broekmans die Bandbreite der Vereinsgeschichte zusammen. Die noch nicht zu Ende ist. Es warten neue Herausforderungen auf den Verein. 2029 läuft der Pachtvertrag mit der Gemeinde Issum aus über die Fläche, auf denen aktuell die Tennisplätze sind. „Unsere Platzanlage muss spätestens im Jahre 2028 neu entstanden sein“, gibt Broekmans einen Ausblick, Die Planungen dazu laufen bereits auf Hochtouren. „Es zeigt sich aber bereits jetzt, dass dazu noch viel Arbeit, Zeit und finanzielle Mittel notwendig sein werden.“ Eine weitere Aufgabe ist es, junge Menschen für den Sport zu begeistern. Um die nächste Generation zu gewinnen, wurde zum Beispiel nach der Corona-Pause wieder damit begonnen, Kindern der St.-Nikolaus-Grundschule kostenloses Schultennis anzubieten. Auch in Zukunft möchte der Verein gut aufgestellt sein und noch viele weitere Jubiläen feiern.