Neues aus dem Haupt- und Finanzausschuss : Dunkle Aussichten für die Förderung des TC Blau-Weiß Issum

Issum Der Pachtvertrag des Vereins wird nicht vorzeitig verlängert. Dadurch kann ein Förderantrag über 150.000 Euro nicht gestellt werden.

Der Tennisclub Blau-Weiß Issum ist in Not. In seinem Antrag an die Verwaltung und die Politik schreiben die Vereinsvorsitzenden, dass noch einiges im Zustand seit der Errichtung in den 70er-Jahren sei. Auch Issums Bürgermeister Clemens Brüx lässt an der Renovierungsbedürftigkeit keinen Zweifel. „Jeder, der sich die Tennisanlage ansieht, wird zu dem Schluss kommen, dass die Investitionen dringend notwendig sind.“