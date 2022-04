Bis zum 30. September sind Vorschläge möglich : Kandidaten für den Issumer Heimat-Preis vorschlagen

Der Heimat-Preis des Landes NRW wurde in Issum 2019 zum ersten Mal verliehen. Er ging an die St.-Nicolai-Bruderschaft. Für die aktuelle Ausgabe können noch Vorschläge gemacht werden. Foto: Bianca Mokwa

Issum 2019 wurde der Heimat-Preis das erste Mal im Altbierdorf verliehen. Für die aktuelle Ausgabe können noch Vorschläge gemacht werden. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5000 Euro und kann in 2022 an bis zu drei Preisträger vergeben werden.

Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ wird in der zweiten Jahreshälfte der Heimat-Preis in der Gemeinde Issum vergeben. Menschen sollen für regionale und lokale Besonderheiten begeistert und das Engagement in den Gemeinden und Kreisen hervorgehoben werden. Ein Zweig dieses Programms ist der Heimat-Preis, den die Landesregierung durch Preisgelder durch die Gemeinden und Gemeindeverbände fördert. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5000 Euro und kann 2022 an bis zu drei Preisträger vergeben werden. Bis zum 30. September können Kandidaten bei der Gemeinde Issum vorgeschlagen werden.